Carambola sulla Provinciale | auto si schianta contro un palo donna in ospedale

Una carambola sulla strada provinciale ha coinvolto due veicoli, con uno che ha tamponato un’altra auto prima di finire contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente si è verificato nel corso della mattina e ha provocato danni alla vettura e al palo. Una donna che si trovava a bordo dell’auto coinvolta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui