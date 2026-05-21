Carambola sulla Provinciale | auto si schianta contro un palo donna in ospedale

Da bresciatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una carambola sulla strada provinciale ha coinvolto due veicoli, con uno che ha tamponato un’altra auto prima di finire contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente si è verificato nel corso della mattina e ha provocato danni alla vettura e al palo. Una donna che si trovava a bordo dell’auto coinvolta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

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Prima il tamponamento, poi l’auto che termina la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, lungo la Sp345 - in quel tratto  via Matteotti - a Gardone Val Trompia. La donna al volante, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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