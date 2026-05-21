Carambola sulla Provinciale | auto si schianta contro un palo donna in ospedale
Una carambola sulla strada provinciale ha coinvolto due veicoli, con uno che ha tamponato un’altra auto prima di finire contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente si è verificato nel corso della mattina e ha provocato danni alla vettura e al palo. Una donna che si trovava a bordo dell’auto coinvolta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.
Prima il tamponamento, poi l’auto che termina la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, lungo la Sp345 - in quel tratto via Matteotti - a Gardone Val Trompia. La donna al volante, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
L'AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA: GRAVE UNA DONNA INCINTA | 19/02/2026
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