Auto si schianta contro un bus sulla Provinciale | traffico nel caos e lunghe code

Stamattina a Nuvolera un'auto si è scontrata con un autobus di linea di Arriva Italia all’incrocio tra la Strada Provinciale 4 e via Costanti. L’incidente ha causato il blocco del traffico e lunghe code sulla Provinciale, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per i rilievi e la gestione della viabilità.

Mattinata complicata quella di oggi, lunedì 2 marzo, a Nuvolera, dove un'auto e un autobus di linea di Arriva Italia sono rimasti coinvolti in un incidente all'incrocio tra la Strada Provinciale 4 e via Costanti. Lo schianto, avvenuto verso le 8.30 in un punto particolarmente trafficato della zona.

Incidente sulla tangenziale a Nichelino: auto si schianta contro un mezzo di cantiere, lunghe codeUn incidente ha mandato nel caos il traffico sulla tangenziale sud nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026.

