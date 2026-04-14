Scooter investe pedone in via del Santuario e si schianta contro un' auto | donna finisce in ospedale FOTO
Martedì mattina, in via del Santuario, uno scooter ha investito una donna che attraversava la strada, finendo poi contro un’auto parcheggiata. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni della donna o sulle cause dell’incidente.
Alla guida di uno scooter, investe una donna e poi finisce a terra, urtando anche un'automobile. Incidente, nella mattinata di martedì 14 aprile, in via del Santuario. Coinvolti un minorenne alla guida del motoveicolo e una donna di 52 anni.Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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