Scooter investe pedone in via del Santuario e si schianta contro un' auto | donna finisce in ospedale FOTO

Martedì mattina, in via del Santuario, uno scooter ha investito una donna che attraversava la strada, finendo poi contro un’auto parcheggiata. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni della donna o sulle cause dell’incidente.