Carabinieri | nuova app per denunce si risparmiano 61 milioni di ore

I Carabinieri hanno annunciato il lancio di una nuova applicazione dedicata alle denunce, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare il processo. La piattaforma digitale permetterà ai cittadini di presentare segnalazioni senza recarsi fisicamente in caserma, contribuendo a risparmiare circa 61 milioni di ore complessive. Con questa innovazione, il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine cambierà, richiedendo ai militari competenze specifiche per contrastare le minacce delle mafie digitali e gestire le nuove modalità di comunicazione online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui