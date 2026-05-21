Carabinieri | nuova app per denunce si risparmiano 61 milioni di ore
I Carabinieri hanno annunciato il lancio di una nuova applicazione dedicata alle denunce, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare il processo. La piattaforma digitale permetterà ai cittadini di presentare segnalazioni senza recarsi fisicamente in caserma, contribuendo a risparmiare circa 61 milioni di ore complessive. Con questa innovazione, il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine cambierà, richiedendo ai militari competenze specifiche per contrastare le minacce delle mafie digitali e gestire le nuove modalità di comunicazione online.
? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra cittadini e stazioni con la nuova app?. Quali nuove competenze serviranno ai Carabinieri per contrastare le mafie digitali?. Come verranno reinvestite le 61 milioni di ore risparmiate dal sistema?. Perché le organizzazioni criminali stanno diventando simili a moderne holding economiche?.? In Breve Lancio appIo per risparmiare 110 milioni di fogli di carta e 110.000 tonnellate CO2.. Sequestri per 168 milioni di euro contro mafie agenti come holding economiche.. Reclutamento profili STEM per proteggere il 57% della popolazione servita dall'Arma.. Investimenti di 44 milioni euro derivanti da indagini contro organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
'TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE': ARRIVA LA POLIZIA E DENUNCIA DUE ITALIANI | 18/02/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il piano ADL per un nuovo ciclo Napoli: tra Conte e i senatori si risparmiano oltre 30 milioni, poi...
Fonte Nuova | Mentana – Controlli dei Carabinieri. Un arresto e 4 denunce. 9 persone segnalate per uso personale di droga. Chiusa una pizzeriaDurante i controlli alla circolazione stradale, altre 4 persone sono state denunciate in stato di libertà.
Antonio Santarelli App Sc dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Pitigliano (Grosseto), il 25 aprile 2011, con il collega Domenico Marino, durante un posto di controllo per un rave party, fermarono un’automobile con 3 ragazzi e una ragazza. Trovato po - Facebook facebook