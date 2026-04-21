Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato controlli nel territorio tra Fonte Nuova e Mentana. Durante le operazioni, un uomo è stato arrestato e quattro persone sono state denunciate. Inoltre, sono state segnalate nove persone per uso di sostanze stupefacenti a uso personale. Un’attività commerciale, una pizzeria, è stata chiusa dai militari durante le operazioni di controllo.

Durante i controlli alla circolazione stradale, altre 4 persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare un 29enne e un 22enne italiani, in due distinte circostanze, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 85 grammi di hashish, il primo, e di 12 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish ed oltre 1.500 euro in contanti il secondo; il 29enne, inoltre, è stato sorpreso con al seguito anche un coltello e, per questo, è stato denunciato anche per porto abusivo di armi. Altre 9 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Fonte Nuova | Mentana – Controlli dei Carabinieri. Un arresto e 4 denunce. 9 persone segnalate per uso personale di droga. Chiusa una pizzeria

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