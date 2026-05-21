Capriolo cade in un canale ad Avigliana ma viene messo in salvo

Nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio 2026, un capriolo è caduto in un canale artificiale del fiume Dora Riparia nella zona industriale di Avigliana. I vigili del fuoco del distaccamento locale e del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale di Torino sono intervenuti per il salvataggio. Dopo aver raggiunto l’animale, sono riusciti a metterlo in salvo e a riportarlo in un’area sicura. L’intervento si è concluso senza complicazioni.

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I vigili del fuoco del distaccamento Avigliana e del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale di Torino hanno salvato un capriolo che era caduto nel canale artificiale del fiume Dora Riparia nella zona industriale di Avigliana nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, capriolo cade nel canale di Recentino: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di mercoledì 8 aprile, all’altezza del canale di... Investito da un’auto pirata. Giovane capriolo portato in salvoBARGHE (Brescia) Era a terra nel buio, impaurito, ferito e totalmente incapace di muoversi. Capriolo cade nel canale industriale, salvato dai vigili del fuocoIntervento di salvataggio ad Avigliana, dove un capriolo è stato recuperato dopo essere caduto in un canale artificiale che convoglia le acque dalla Dora Riparia verso la zona industriale. L’animale ... torinoggi.it Capriolo cade nel porto turistico a Fano, salvato anche un gattinoDoppio salvataggio di animali tra le province di Pesaro Urbino e Macerata.Il primo intervento è scattato poco prima delle 7 al porto turistico Marina dei Cesari di Fano, dove un capriolo era finito in ... veratv.it