Un giovane capriolo è stato soccorso dopo essere stato investito da un'auto pirata a Barghe, nel Bresdese. L'animale si trovava a terra nel buio, ferito e incapace di muoversi, quando è stato individuato e messo in salvo da alcune persone che hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i veterinari per prestare le prime cure e trasferire l’animale in un centro specializzato.

BARGHE (Brescia) Era a terra nel buio, impaurito, ferito e totalmente incapace di muoversi. È stato lasciato così, bloccato sul ciglio della strada, qualche auto pirata che nel corso della scorsa notte l’aveva travolto e ferito lungo la Provinciale 237 in Vallesabbia senza fermarsi e curarsi delle sue condizioni. Si parla di un giovane esemplare di capriolo maschio, raccolto e salvato dai carabinieri prima che non avesse scampo. A notare, per fortuna, la sagoma dell’animale in difficoltà e immobilizzato ai bordi della carreggiata sono stati alcuni automobilisti di passaggio sulla Provinciale 237, che non hanno perso tempo e hanno subito chiamato il 112.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investito da un’auto pirata. Giovane capriolo portato in salvo

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