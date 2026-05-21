Caporalato a Piacenza | Fai Cisl i controlli non bastano

A Piacenza, il problema del caporalato continua a essere al centro di attenzione, con le autorità che hanno avviato controlli più frequenti e tecnologie digitali per individuare eventuali irregolarità. Tuttavia, i rappresentanti sindacali affermano che queste misure non sono sufficienti a ostacolare completamente il reclutamento illegale di lavoratori. I punti nevralgici della logistica nella zona vengono comunque considerati ambienti favorevoli a pratiche illecite, lasciando ancora molte zone di margine per attività irregolari.

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? Domande chiave Come possono i nuovi controlli digitali fermare il reclutamento fraudolento?. Perché i nodi logistici di Piacenza alimentano le zone grigie?. Quali misure servono per togliere il controllo dei trasporti ai caporali?. Come può il rinnovo del contratto nazionale proteggere i salari reali?.? In Breve Stefano Magistrali propone la Rete del lavoro agricolo di qualità in Prefettura.. Il territorio piacentino presenta criticità tra poli agroalimentari e nodi logistici.. La Fai Cisl punta su alloggi e trasporti per limitare i mediatori.. Il rinnovo del contratto nazionale mira a migliorare sicurezza e salari agricoli.. L’operazione... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caporalato a Piacenza: Fai Cisl, i controlli non bastano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fiuggi: Fai Cisl vince col 70%, due delegati eletti per Esselunga Piacenza, Fisascat Cisl entra per la prima volta nella RsuEsselunga Piacenza, Fisascat CISL Parma Piacenza entra per la prima volta nella RSU e diventa la lista più votata nel punto vendita di Via... Caporalato: plauso alle Forze dell’ordine per le operazioni condotte oggi in diverse regioni. Per la #FaiCisl bisogna superare il meccanismo del Click day e implementare i controlli nella corrispondenza tra ingressi concessi, fabbisogno di manodopera e contr x.com Caporalato, Fai-Cisl alla Regione Toscana: Meno passerelle, più strumenti veriContro caporalato, lavoro nero e sfruttamento, non servono nuove passerelle politiche di facciata, servono strumenti concreti, risorse dedicate, controlli effettivi e responsabilità chiare lungo tutt ... toscanaoggi.it Il contrasto al caporalato non può limitarsi alla sola repressioneAnche Fai Cisl commenta l'esito dell'ennesima operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su braccianti agricoli ridotti in schiavitù ... ilpiacenza.it