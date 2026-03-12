Fiuggi | Fai Cisl vince col 70% due delegati eletti per

A Fiuggi, nello stabilimento Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., si sono svolte le elezioni per i rappresentanti sindacali. La Fai Cisl ha ottenuto il 70% dei voti e ha eletto due delegati. L’evento riguarda direttamente i lavoratori dell’azienda e segna un risultato importante nelle consultazioni sindacali.

Nel cuore della provincia di Frosinone, lo stabilimento Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. ha appena vissuto un momento decisivo per il futuro dei suoi lavoratori. Le elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), concluse il 10 marzo 2026, hanno una vittoria netta della Fai Cisl, che ha raccolto il 70% dei consensi totali. Dal risultato elettorale emergono due nomi fondamentali: Ivano Iori e Giuseppe Del Prete saranno i delegati eletti su tre posti disponibili. Questo esito non è un semplice cambio di guardia amministrativo, ma segna l’inizio di una fase cruciale in cui il sindacato dovrà gestire le trattative con la nuova proprietà industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

