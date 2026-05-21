In Capitanata si segnala l’allerta riguardo all’avanzata della batteriosi Xylella fastidiosa, un parassita che colpisce gli ulivi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del batterio, che può provocare il rapido disseccamento degli alberi infetti. Sono in corso interventi di contenimento e misure di controllo per limitare il contagio. La situazione richiede attenzione costante per evitare danni irreversibili alla produzione olivicola locale.

di Daniele Calamita — ex sindacalista, esperto di politiche sociali, docente di agraria. Per anni è stato visto come un problema del Salento, quasi che non ci riguardasse; invece, l'ombra di Xylella fastidiosainizia a essere un pericolo concreto anche per la Capitanata. Come docente di discipline agrarie, sento il dovere morale e scientifico di invitare i produttori agricoli a non sottovalutare questo rischio: il Tavoliere e le sue grandi estensioni olivetate, custodi di un patrimonio paesaggistico ed economico inestimabile, si trovano oggi in una fase estremamente delicata. Sia chiaro che non siamo ancora all'emergenza distruttiva del Salento, ma ci troviamo esattamente nella finestra temporale in cui la prevenzione e l'azione coordinata determinano la sopravvivenza o il collasso della nostra olivicoltura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Capitanata, non sottovalutare la minaccia Xylella

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Allarme Xylella per la Capitanata

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