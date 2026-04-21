Energie rinnovabili in Capitanata l' opportunità che rischia di diventare minaccia | come sfruttarle tutelando il paesaggio

In provincia di Foggia, si discute della crescita delle energie rinnovabili e degli impatti sul territorio. La regione sta valutando progetti legati a fonti di energia pulita, mentre si affrontano anche criticità legate alla tutela del paesaggio e all’uso del suolo. La situazione attira l’attenzione di enti pubblici e operatori del settore, che cercano un equilibrio tra sviluppo e conservazione ambientale.

Energie rinnovabili e transizione energetica: la provincia di Foggia è al centro di una ‘tempesta perfetta’. Se da un lato la Capitanata ha assunto da tempo il ruolo di “laboratorio nazionale della transizione energetica”, dall'altro si registra una pressione progettuale che rischia di soffocare.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Energie rinnovabili: a Brindisi un corso gratuito per diventare tecnico specializzatoUna formazione pratica per tecnico manutentore di impianti energetici, elettrici e termici. Energie rinnovabili e batterie per costi sotto zero!Con una quasi totale decarbonizzazione della rete, l’Australia Meridionale registra costi in picchiata per la fornitura elettrica I miei interessi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Green Energy Day, l’assessore Ciliento visita il Polo tecnologico KmetroVerde a Foggia; Rinnovabili, Monteleone: Politica intelligente punta su infrastrutture col PNRR, invece c’è stata miopia; Trasporti eccezionali per i parchi eolici: rafforzati 7 ponti sulle strade provinciali della Capitanata - FoggiaToday; Ponti rinforzati sulle provinciali senza costi pubblici: Nobiletti firma due delibere per sette interventi. SFIDA RINNOVABILI Transizione energetica in Capitanata, Soldo: La sfida non è fermare le rinnovabili ma governarleLa forte concentrazione di progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici sta sollevando crescenti preoccupazioni per l’impatto che ha ... statoquotidiano.it ENERGIE RINNOVABILI Energie rinnovabili, Pasqualicchio (Confindustria Foggia): Investire in Capitanata è una priorità strategicaLa Presidente della sezione Energia di Confindustria Foggia, Antonella Pasqualicchio, risponde alle osservazioni della Lipu ... statoquotidiano.it Le energie rinnovabili sono state presentate come la soluzione miracolosa alla crisi climatica, ma sapranno resistere a un pianeta che si surriscalda https://l.euronews.com/x9Va facebook Cari Schlein e Conte, senza energie rinnovabili non c’è un dopo Meloni x.com