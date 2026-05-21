Caos viabilità Roma | incidenti e cantieri bloccano Fiumicino e Ostiense

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, la viabilità nella zona di Roma sarà fortemente influenzata da incidenti e cantieri che interessano le aree di Fiumicino e Ostiense. In particolare, alcune strade sono state chiuse per lavori notturni, mentre altri percorsi sono stati temporaneamente interdetti a causa di incidenti che hanno provocato rallentamenti e blocchi. I residenti e i viaggiatori devono fare attenzione ai segnali di deviazione e alle indicazioni sulle nuove rotte da seguire per raggiungere l’aeroporto e altre destinazioni vicine.

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? Domande chiave Come cambieranno i percorsi per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino stasera?. Quali strade restano chiuse per i lavori notturni in zona Ostiense?. Come muoversi da Battistini ad Anagnina con la Metro A ferma?. Quali orari seguiranno i bus sostitutivi per il servizio metropolitano?.? In Breve Chiusura galleria Colombo tra Ostiense e via Cristoforo Colombo dalle 22:00 a domani 6:00.. Via Pontina chiusa tra Riserva Nuova e via del Tufetto dalle 21:30 alle 5:33.. Sospensione Metro A da venerdì 21:00 fino a sabato con bus MA-1 e MA-2.. Bus sostitutivi Battistini-Arco di Travertino e Flaminio-Anagnina operativi dalle 20:45 alle 1:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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