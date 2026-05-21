Caos viabilità Roma | incidenti e cantieri bloccano Fiumicino e Ostiense

Questa sera, la viabilità nella zona di Roma sarà fortemente influenzata da incidenti e cantieri che interessano le aree di Fiumicino e Ostiense. In particolare, alcune strade sono state chiuse per lavori notturni, mentre altri percorsi sono stati temporaneamente interdetti a causa di incidenti che hanno provocato rallentamenti e blocchi. I residenti e i viaggiatori devono fare attenzione ai segnali di deviazione e alle indicazioni sulle nuove rotte da seguire per raggiungere l’aeroporto e altre destinazioni vicine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambieranno i percorsi per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino stasera?. Quali strade restano chiuse per i lavori notturni in zona Ostiense?. Come muoversi da Battistini ad Anagnina con la Metro A ferma?. Quali orari seguiranno i bus sostitutivi per il servizio metropolitano?.? In Breve Chiusura galleria Colombo tra Ostiense e via Cristoforo Colombo dalle 22:00 a domani 6:00.. Via Pontina chiusa tra Riserva Nuova e via del Tufetto dalle 21:30 alle 5:33.. Sospensione Metro A da venerdì 21:00 fino a sabato con bus MA-1 e MA-2.. Bus sostitutivi Battistini-Arco di Travertino e Flaminio-Anagnina operativi dalle 20:45 alle 1:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità Roma: incidenti e cantieri bloccano Fiumicino e Ostiense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il trafficoLa mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici... Caos viabilità a Roma: albero caduto e cantieri bloccano il traffico? Cosa scoprirai Quali strade evitare per raggiungere l'EUR oggi pomeriggio? Come influirà il corteo sulla viabilità del centro storico? Quali... Ricordo al #prefetto di #Roma,che stranamente lunedi c'è uno sciopero generale,percio' crerete solo traffico e caos,non pensa ai tifosi ma a #lotito.Sarebbe stato piu' opportuno giocarlo domenicas sera,visto che non è che di lunedi non ci sono incidenti, @Seri x.com Incidente sull’A12, traffico paralizzato sull’Aurelia: lunghe code da Torre in Pietra verso LadispoliDopo l'incidente in mattinata sulla Roma-Civitavecchia, molti automobilisti si sono riversati sulla Statale 1. Caos viabilità ... ilfaroonline.it Incidente sulla Roma-Civitavecchia: camion urta un cavalcavia, traffico in tiltViabilità nel caos sull'A12. Chiuso temporaneamente il tratto tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Aurelia ... ilfaroonline.it