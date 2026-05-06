Caos viabilità a Roma | albero caduto e cantieri bloccano il traffico

Nel pomeriggio di oggi, a Roma si sono verificati diversi disagi alla circolazione. Un albero caduto ha bloccato una strada principale, mentre alcuni cantieri stanno causando rallentamenti in altre zone della città. Questi eventi stanno influenzando il traffico, con alcuni percorsi nel centro storico e nella zona dell'EUR che risultano particolarmente congestionati. Si consiglia di evitare le strade interessate per chi deve spostarsi in città.

? Cosa scoprirai Quali strade evitare per raggiungere l'EUR oggi pomeriggio?. Come influirà il corteo sulla viabilità del centro storico?. Quali deviazioni obbligatorie sono previste su via Portuense e Togliatti?. Chi gestirà il traffico tra i cantieri e l'albero caduto?.? In Breve Cantieri su via Portuense con riduzione carreggiata fino al 13 maggio.. Deviazioni obbligatorie all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina.. Corteo dalle 10:00 da Piazza della Bocca della Verità verso il Campidoglio.. Rallentamenti zona EUR per concerto Elisa alle 13:00 con criticità linea B.. Un albero caduto ha bloccato il passaggio in via Beniamino Franklin tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca, costringendo i servizi di mobilità a intervenire subito per gestire l’ostacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: albero caduto e cantieri bloccano il traffico Notizie correlate Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il trafficoLa mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici... Caos alla Ghisolfa: i cantieri per le ciclabili bloccano il trafficoMentre la giunta comunale presentava il nuovo piano per la mobilità leggera denominato Moves, un massiccio blocco del traffico ha paralizzato il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; L’omicidio del Trenino Giallo; Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso. Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’oraPersiste il caos attorno ai lavori di Porta Santa Croce e alle loro conseguenze sul traffico cittadino: 68 minuti di viabilità paralizzata tra via Dante e via Nobili, quindi in poco più di 500 metri ... ilrestodelcarlino.it Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso il nodo A24: il tratto interessatoNel pomeriggio di giovedì 30 aprile 2026 un incidente ha provocato il blocco della circolazione in una delle aree più trafficate della Capitale, mandando in tilt la viabilità di Roma est. Il sinistro ... msn.com Caos viabilità a Potenza, protocollata la petizione. Sono 803 le firme raccolte contro i sensi unici: «Nel 2025 in corso Garibaldi 2 incidenti. In quattro mesi già se ne è verificato uno». - facebook.com facebook Caos viabilità nel Terzo Municipio, la presidente Spampinato chiede un tavolo permamente x.com