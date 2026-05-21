Caos sulla Statale 36 verso il Lago di Como | furgone in panne vicino all' uscita di Arosio e 6 chilometri di coda

Una mattina difficile si è verificata sulla Statale 36, vicino all'uscita di Arosio, a causa di un furgone in panne che ha bloccato una corsia. La presenza del veicolo ha causato una lunga coda di circa sei chilometri, creando disagi a chi viaggiava in direzione di Como. La strada è rimasta congestionata per diverso tempo, con i veicoli che si sono accumulati lungo il tratto interessato. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause del guasto o sulle eventuali misure di gestione del traffico.

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