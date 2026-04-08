Incidente sulla Pontina un furgone contro lo spartitraffico | chilometri di coda verso Roma

Stamattina sulla strada statale Pontina si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone, finito contro lo spartitraffico. La nebbia presente in zona ha contribuito a rendere la situazione più complicata. Il sinistro ha causato un blocco totale del traffico, con lunghe code che si sono formate in direzione di Roma. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Una nuova mattinata di disagi questa mattina, 8 aprile, lungo la Pontina, aggravati dalla nebbia e da un incidente che sta bloccando il traffico.Il sinistro si è verificato all'altezza di via Strampelli, sul territorio di Ardea, sulla carreggiata in direzione Roma. Da quanto risulta sarebbero. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Incidente fra tre furgoni sulla Pontina: lunghe code verso RomaAncora una mattinata di disagi per gli automobilisti che percorrono la Pontina in direzione della Capitale.

Terracina, incidente sulla Pontina, coinvolto un trattore: strada chiusa verso RomaTerracina, 5 marzo 2026 – La Pontina si ferma, ancora una volta, su un tratto cruciale della viabilità laziale.

Temi più discussi: Un incidente tra un camion e un furgone blocca la Pontina: code da Aprilia a Pomezia; POMEZIA | Incidente sulla Pontina verso Roma: 18 km di code, uscita obbligatoria; Incidente sulla via Pontina tra più veicoli, code chilometriche: strada da evitare; Scontro tra tir e furgone sulla Pontina: traffico in tilt, oltre 7km di coda verso Roma (in peggioramento).

Pontina, incidente tra tre veicoli: strada chiusa verso RomaDisagi sulla SS148 Pontina in direzione Roma, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra via Strampelli e lo svincolo ... latinaoggi.eu

Scontro tra tir e furgone sulla Pontina: traffico in tilt, oltre 7km di coda verso Roma (in peggioramento)L’impatto ha avuto conseguenze immediate sul traffico, con una coda che ha rapidamente raggiunto i sette chilometri e continua ad aumentare PONTINA - Mattina ... etrurianews.it

TP24 - Il territorio in diretta. . La campagna elettorale a Marsala, l'incidente mortale sull'A29, la cronaca, le inchieste, la crisi energetica e gli scenari internazionali. Sono alcuni temi della puntata di oggi, in diretta con la redazione di Tp24. - facebook.com facebook

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