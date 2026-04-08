A9 uscita Lago di Como chiusa dopo incidente | 4 km di coda verso Chiasso

Questa mattina, sulla A9 tra Lainate e Chiasso, si è verificato un incidente che ha portato alla chiusura temporanea dell’uscita Lago di Como intorno alle 8:30. La chiusura ha causato una coda di circa 4 chilometri in direzione di Chiasso, creando disagi ai veicoli in transito. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, influenzando il traffico sulla tratta.

Mattinata complicata per chi viaggia lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove intorno alle 8:30 è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como per i veicoli provenienti da Lainate.La chiusura è stata disposta a causa di un incidente avvenuto fuori dalla competenza autostradale, ma con. 🔗 Leggi su Quicomo.it A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio. A8 bloccata: 1 km di coda verso Milano dopo incidente a GallarateUn incidente sull’Autostrada A8, nel tratto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, ha bloccato la circolazione verso Milano nella mattinata di venerdì... Temi più discussi: A9, notti di stop tra Como e Svizzera: tratti chiusi e svincoli off limits; Autostrada A9, nuova settimana di chiusure notturne; Autostrade, comincia il controesodo: attese code al confine di Stato; Traffico Pasqua e Pasquetta: i punti critici della viabilità in Lombardia su strade e autostrade. Autostrada A9, chiusa l’uscita Lago di Como per incidente: 4 km di codaAlle 8:30 circa, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como per le provenienze da Lainate, a causa di un incidente fuori dalla competenza autostradale. Attu ... comozero.it Chiusure notturne dell’A9, cambia il calendario-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, dopo l’uscita ob ... espansionetv.it Lago di Como, denuncia dal paesino: "Il ponticello per il santuario più bello cade a pezzi, pericoloso e vergognoso". Articolo e lettera completa nel primo commento - facebook.com facebook Monte Bisbino Trail: lo spettacolo sopra il Lago di Como #Altro #maxinews x.com