Caos cantieri in via della Costituente non si placa la protesta | Polvere nei bar e transenne irregolari

Nelle ore attuali, i lavori lungo via della Costituente continuano a creare problemi per chi vive e lavora nella zona. La protesta dei residenti e dei commercianti si concentra sulla presenza di polvere che si diffonde nei locali e sulla collocazione irregolare delle transenne. I disagi coinvolgono anche gli automobilisti che attraversano l’area, dove le operazioni di cantiere sembrano proseguire senza interruzioni. La situazione resta critica e suscita preoccupazioni tra chi si trova costretto a convivere con i lavori.

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