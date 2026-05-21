Caos cantieri in via della Costituente non si placa la protesta | Polvere nei bar e transenne irregolari
Nelle ore attuali, i lavori lungo via della Costituente continuano a creare problemi per chi vive e lavora nella zona. La protesta dei residenti e dei commercianti si concentra sulla presenza di polvere che si diffonde nei locali e sulla collocazione irregolare delle transenne. I disagi coinvolgono anche gli automobilisti che attraversano l’area, dove le operazioni di cantiere sembrano proseguire senza interruzioni. La situazione resta critica e suscita preoccupazioni tra chi si trova costretto a convivere con i lavori.
“In queste ore in viale della Costituente, i lavori proseguono continuando a provocare gravi disagi a residenti, commercianti e automobilisti della zona”. Sono queste le parole con cui i referenti del Comitato cittadino No Brt Municipio 2 tornano a denunciare la complessa situazione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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