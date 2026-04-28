Caos cantieri in via della Costituente torna la protesta | Transenne e bidoni dei rifiuti davanti ai negozi

In via della Costituente si sono riaccese le proteste per i lavori in corso, con transenne e bidoni dei rifiuti che ostruiscono l’ingresso ai negozi. La situazione ha causato ingorghi nel traffico e ha portato a perdite economiche per le attività commerciali della zona. La presenza dei cantieri resta al centro delle critiche dei residenti e dei commercianti, che chiedono interventi concreti per alleviare i disagi.

“Il traffico è ormai fuori controllo. Le attività commerciali stanno subendo perdite economiche significative, vivendo esclusivamente le conseguenze negative dei cantieri, senza alcuna tutela”. Sono queste le parole con cui il Comitato cittadino ‘No Brt Municipio 2’ torna a protestare per la.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Caos cantieri, in viale della Costituente torna la protesta: "Transenne e bidoni dei rifiuti davanti ai negozi"

"Auto bloccate dalle transenne e divieti a sorpresa", scoppia il caso Brt in viale della Costituente“Ancora una volta assistiamo a cantieri avviati senza un’adeguata comunicazione preventiva e con segnaletica carente, contraddittoria o addirittura...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giaconia, Li Muli e Salerno: Cruillas nel caos tra cantieri e traffico, servono interventi immediati per sicurezza e viabilità; Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera; Caos viabilità a Firenze: chiusure mal gestite e traffico in tilt; Cantieri Savona-Vado, rischio caos. Lavori da fare, limiteremo i disagi.

Cantieri, a Bari lavori in ritardo: «Rinvio a settembre». Penali per via ArgiroC’è il rischio che il cantiere in via Argiro a Bari non venga portato a termine prima del 30 settembre. È quanto emerso ieri mattina durante ... quotidianodipuglia.it

Cantieri in centro, disagi e caos: tra Brt e sottoservizi è un incubo. Cosa succede a Bari?Quattro cantieri nell’arco di pochi isolati hanno trasformato ieri mattina il centro città di Bari in un caos di traffico e auto bloccate. Contemporaneamente, infatti, sono in corso gli interventi per ... quotidianodipuglia.it

Fano assediata dai cantieri Anas: caos traffico, protesta il sindaco - facebook.com facebook

Caos traffico, nuovo affondo dell’opposizione “Cantieri senza controllo e città paralizzata nel silenzio di Caruso” - x.com