Caos cantieri in viale della Costituente torna la protesta | Transenne e bidoni dei rifiuti davanti ai negozi

In viale della Costituente si sono riaccese le proteste per i cantieri in corso, con transenne e bidoni dei rifiuti posizionati davanti ai negozi. Il traffico si è intensificato, creando disagi evidenti ai residenti e ai commercianti della zona. Le attività commerciali segnalano perdite economiche importanti, attribuendo le difficoltà alle condizioni create dai lavori in corso senza interventi di tutela specifici. La situazione rimane critica e senza segnali di miglioramento imminente.

“Il traffico è ormai fuori controllo. Le attività commerciali stanno subendo perdite economiche significative, vivendo esclusivamente le conseguenze negative dei cantieri, senza alcuna tutela”. Sono queste le parole con cui il Comitato cittadino ‘No Brt Municipio 2’ torna a protestare per la.🔗 Leggi su Baritoday.it

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