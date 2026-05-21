Dopo la partita tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati momenti di tensione negli spogliatoi e nelle aree vicine allo stadio. Il Catanzaro, nonostante la sconfitta, ha ottenuto la qualificazione alla finale contro il Monza. Tra le persone coinvolte, anche il direttore sportivo del club calabrese. Non sono stati segnalati feriti o interventi delle forze dell'ordine. La situazione si è calmata dopo alcune ore, ma sono state registrate tensioni tra i tifosi e alcuni membri dello staff.

Caos al Barbera. Proprio così: il Catanzaro, pur subendo una sconfitta dai rosanero, accede alla finale contro il Monza. Eppure non è l’impresa dei calabresi a prendersi la scena, ma una baruffa che ha visto al centro il DS del Catanzaro. Di seguito quanto scrive a riguardo Maria Rosaria Pace. Caos al Barbera: scene di violenza in tribuna. Serata di grande tensione allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove la semifinale playoff di Serie B tra Palermo FC e US Catanzaro 1929 si è conclusa con episodi di violenza in tribuna autorità. Il match, terminato 2-0 per i rosanero, non è bastato al Palermo per ribaltare il 3-0 subito all’andata. A conquistare la finale playoff è stato quindi il Catanzaro, che ora sfiderà il Monza per la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caos al Barbera: tensione dopo Palermo-Catanzaro, coinvolto il ds Polito

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