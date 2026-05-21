Tensione allo stadio Barbera durante Palermo-Catanzaro | caos in tribuna all’intervallo

Durante la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati momenti di tensione allo stadio Barbera di Palermo. All’intervallo, le tribune sono state teatro di un episodio di caos che ha coinvolto alcuni spettatori presenti in tribuna. La partita è proseguita regolarmente senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. Non sono stati segnalati feriti o azioni di polizia particolari durante l’evento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti concitati nella semifinale playoff di Serie B. Clima ad alta tensione ieri sera allo stadio Barbera di Palermo durante la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. All’intervallo della gara si è verificato un acceso parapiglia nella tribuna autorità dell’impianto di viale del Fante, coinvolgendo alcuni tifosi rosanero e membri della società calabrese. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento della sicurezza e degli agenti della Digos presenti allo stadio. Il video finito sui social. In alcuni filmati diffusi online si vede il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, discutere animatamente con alcune persone presenti in tribuna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tensione allo stadio Barbera durante Palermo-Catanzaro: caos in tribuna all’intervallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Questo potrebbe essere il nuovo stadio Renzo Barbera di Palermo Sullo stesso argomento Palermo-Catanzaro, caos in tribuna: scontri e un uomo svenuto? Domande chiave Chi sono i familiari di Polito coinvolti negli scontri in tribuna? Come ha fatto il collaboratore di Aquilani a svenire durante la... Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?AvellinoAGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara... Bufera Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti dirigenti e tifosi, le immagini sui siti di mezza EuropaMomenti di grande tensione allo stadio Renzo Barbera nel corso della sfida tra Palermo e Catanzaro, conclusa con il successo dei rosanero per 2-0, ma con il passaggio del turno dei giallorossi di Aqui ... corrieredellosport.it Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità tra dirigenti e tifosiMomenti di forte tensione allo stadio Stadio Renzo Barbera durante l’intervallo della sfida tra Palermo FC e US Catanzaro 1929. In tribuna è scoppiato un parapiglia che ha coinvolto alcuni tesserati d ... tp24.it