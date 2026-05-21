A Roma, si sono verificati diversi incidenti che hanno causato blocchi lungo il Grande Raccordo Anulare, coinvolgendo i tratti della Pontina e della Flaminia. La circolazione stradale sulla Pontina tra il km 18 e il km 22, e sulla Flaminia tra il km 12 e il km 15, è interrotta. Per il fine settimana, sono stati annunciati modifiche agli orari della Metro A, che rimarrà ferma per l’intera giornata di domani. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

? Punti chiave Quali tratti della Pontina e della Flaminia sono attualmente bloccati?. Come cambieranno gli orari della Metro A per il fine settimana?. Dove si concentreranno i bus sostitutivi per i pendolari domani?. Perché l'interruzione della metro potrebbe saturare le linee di autobus?.? In Breve Incidenti su via Pontina e via di Pratica bloccano il traffico verso Pomezia.. Domani 22 maggio le ultime corse della metro A terminano alle ore 21.. Sabato 23 maggio il servizio metro A sarà sostituito interamente da autobus.. Astral infomobilità segnala congestione su A24, Flaminia e tratti del GRA.. Code e rallentamenti bloccano la viabilità di Roma e della provincia stamattina 21 maggio 2026, con incidenti che colpiscono il Raccordo Anulare e le arterie verso il quadrante sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: incidenti bloccano il GRA e domani ferma la Metro A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ireland Reacts to Viral Welfare Office Video as Public Anger Grows

Sullo stesso argomento

Caos a Roma: incidenti su GRA e Tangenziale bloccano il traffico? Domande chiave Quali tratti della Tangenziale Est rimarranno chiusi per il prossimo blocco? Come influirà l'allerta gialla della Protezione Civile...

Caos totale a Roma: incendi e incidenti bloccano A1 e GRAIl martedì 7 aprile 2026 è caratterizzato da un paralizzante collasso della mobilità tra Roma e le province del Lazio, causato da una serie di...

Ricordo al #prefetto di #Roma,che stranamente lunedi c'è uno sciopero generale,percio' crerete solo traffico e caos,non pensa ai tifosi ma a #lotito.Sarebbe stato piu' opportuno giocarlo domenicas sera,visto che non è che di lunedi non ci sono incidenti, @Seri x.com

Incidente sulla Roma-Civitavecchia: camion urta un cavalcavia, traffico in tiltViabilità nel caos sull'A12. Chiuso temporaneamente il tratto tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Aurelia ... ilfaroonline.it

Monopattini a Roma, è caos per le nuove regole. Ritardi nelle targhe, resta il nodo multeEntrate in vigore da sabato 16 maggio, le nuove norme largamente ignorate. Adiconsum: Norme giuste, ma si dovrebbe concedere più tempo per adeguarsi ... roma.corriere.it