A Roma si sono verificati diversi incidenti che hanno causato blocchi e rallentamenti sulla GRA e sulla Tangenziale. Alcuni tratti della Tangenziale Est sono stati chiusi temporaneamente e si attendono aggiornamenti sulla riapertura. L’allerta gialla della Protezione Civile potrebbe peggiorare la situazione, influendo sulla viabilità nei prossimi giorni. La polizia sta gestendo il traffico e fornendo indicazioni agli automobilisti.

? Domande chiave Quali tratti della Tangenziale Est rimarranno chiusi per il prossimo blocco?. Come influirà l'allerta gialla della Protezione Civile sulla viabilità di domani?. Dove si stanno concentrando i maggiori accumuli di veicoli verso Fiumicino?. Quali strade verso la provincia saranno colpite dai temporali all'alba?.? In Breve Code tra Casilina e Appia e rallentamenti verso Fiumicino alle ore 18:40.. Blocchi sulla Roma-Teramo tra Togliatti e Fiorentini e chiusura nodo Tangenziale Est.. Congestione sulla statale Pontina tra Castel Romano e Spinaceto per precedente incidente.. Allerta gialla Protezione Civile per piogge e temporali da domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: incidenti su GRA e Tangenziale bloccano il traffico

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