Nella capitale, la circolazione stradale sta vivendo un momento di difficoltà a causa di diversi blocchi e rallentamenti. Sono stati segnalati blocchi agli svincoli del Raccordo anulare, con code che riguardano anche alcune uscite lungo la Flaminia e la Pontina. I cantieri di Santa Colomba, attivi sulla viabilità, contribuiscono a rallentare il traffico in alcune zone della città. La situazione resta critica, con i conducenti che si trovano a fronteggiare lunghe attese lungo le principali arterie.

? Domande chiave Quali svincoli del Raccordo sono attualmente bloccati dai rallentamenti?. Come influiscono i cantieri di Santa Colomba sulla viabilità attuale?. Dove si concentrano i blocchi sulla via Cristoforo Colombo?. Perché il traffico verso Fiumicino è rallentato sul ponte della Magliana?.? In Breve Code su via Salaria a Santa Colomba per interventi tecnici programmati.. Rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra Malafede e via di Macchia Saponara.. Blocchi sul raccordo Temprasud vicino a Spinaci e Riso in entrambe le direzioni.. Congestione sul ponte della Magliana in direzione Euro verso il terzo raccordo.. Tra il 19 maggio 2026 e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi su Raccordo, Flaminia e Pontina

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