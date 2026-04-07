Martedì 7 aprile 2026, Roma si trova in una situazione di forte disagi sulle strade principali. Alle ore 11:30 si segnalano blocchi diffusi sulla A24 e sulla via Flaminia, accompagnati da incidenti e cedimenti che hanno causato il rallentamento del traffico in varie zone della città. La giornata si presenta difficile per gli automobilisti e i pendolari che percorrono queste arterie.

Roma affronta una mattinata di martedì 07 aprile 2026 segnata da molteplici criticità stradali, con blocchi diffusi che colpiscono le principali arterie di scorrimento e diverse zone della città alle ore 11:30. La viabilità è attualmente compromessa su diversi fronti. Sul tratto urbano della A24 si registrano forti rallentamenti viaggia verso la tangenziale est a causa di uno scontro tra veicoli. Parallelamente, l’autostrada che collega la capitale a Fiumicino presenta code consistenti per i conducenti che procedono in direzione Laurentina. Il disagio si estende anche alle strade urbane. Lungo la Flaminia, il flusso dei mezzi risulta molto intenso nel segmento compreso tra Grottarossa e l’incrocio di Saxa Rubra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma nel caos: incidenti, cedimenti e blocchi su A24 e Flaminia

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