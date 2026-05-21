Cantine Aperte 2026 | la Sicilia del vino cresce e brinda a un’edizione record

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia si prepara per la 34ª edizione di Cantine Aperte, in programma il 30 e il 31 maggio. L’evento è promosso dal Movimento Turismo del Vino e coinvolge un numero crescente di aziende vitivinicole dell’isola. Durante i due giorni, le cantine apriranno le porte ai visitatori, offrendo la possibilità di scoprire le realtà locali e di degustare i vini prodotti. L’edizione di quest’anno si preannuncia come la più partecipata di sempre, con un aumento delle cantine coinvolte rispetto alle passate edizioni.

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La Sicilia del vino si prepara a vivere un’edizione di Cantine Aperte da record. Il 30 e il 31 maggio torna infatti la 34ª edizione della manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino che, ogni anno, coinvolge centinaia di aziende vitivinicole italiane aprendo le porte delle cantine agli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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