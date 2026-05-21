La Giunta comunale ha risposto alle dichiarazioni del segretario cittadino del Partito Democratico, che aveva segnalato ritardi nei cantieri finanziati dal Pnrr e aveva annunciato che alcune somme sarebbero state restituite. La Giunta ha precisato che nessuna somma è stata restituita e ha invitato a verificare i fatti prima di diffondere informazioni. La disputa riguarda le tempistiche e lo stato di avanzamento dei lavori collegati ai fondi europei.

“Apprendiamo con stupore – dichiarano gli assessori comunali Patrizia Roccamatisi, Giulio Mannino, Fabrizio Lo Verso, Nadia Battaglia, Salvo Giangreco, Riccardo Oddo e Giuseppe Di Verde – quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dal segretario del PD. Ci auguriamo che si tratti di una errata consultazione dei dati piuttosto che di un articolo volontariamente fazioso”. “I lavori a Palazzo di città, alla Ranteria sono in corso. La scuola è stata finanziata ed è quella di via Polizzi. Nessuna somma è stata restituita e questo è facilmente evincibile consultando gli uffici. Nell’articolo si parla anche di beni NON COMUNALI, questo significa davvero non aver avuto almeno il buon senso di chiedere riscontro a chi di competenza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Cantieri Pnrr, la Giunta risponde al PD: “Nessuna somma restituita, verificate prima di parlare”

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