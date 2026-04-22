Trieste uomo getta 7 mila € in contanti nei rifiuti per errore e chiama i carabinieri somma trovata e restituita - VIDEO

A Trieste, un uomo ha accidentalmente gettato circa 7.000 euro in contanti nei rifiuti e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Dopo aver sporto denuncia, le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca dei soldi, che sono stati trovati e restituiti al proprietario. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e coinvolge un titolare di esercizi pubblici della zona. Un video documenta l’intera vicenda.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a un titolare di alcuni esercizi pubblici a Trieste. L'uomo ha sporto denuncia e i militari dell'Arma si sono messi sulle tracce dei soldi, ritrovati nella spazzatura A Trieste un uomo ha gettato per errore 7mila euro in contanti nei rifiuti. La somma è sta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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L'uomo, titolare di diversi esercizi pubblici in città, ha denunciato lo smarrimento e, a seguito di un attività coordinata con il servizio di raccolta rifiuti di #Trieste, la cifra in contanti è stata recuperata. #skytg #news x.com