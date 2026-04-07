Basile | Oltre 395 milioni di investimenti e trasformazione urbana tra programmazione e cantieri

Questa mattina nella galleria Vittorio Emanuele si è parlato di progetti di trasformazione urbana a Messina, con un focus sui circa 395 milioni di euro destinati a investimenti e lavori in corso. Sono stati illustrati vari strumenti di pianificazione, tra cui il Pgtu, il Pums e il Pudm, che costituiscono il quadro amministrativo e tecnico delle iniziative in corso. La discussione ha evidenziato il passaggio dalla fase di pianificazione a quella di realizzazione dei cantieri.

Presentata alla Galleria Vittorio Emanuele la conferenza “Dalla visione al cantiere”: illustrati interventi su mobilità, rigenerazione, waterfront e opere pubbliche dal 2018 a oggi Federico Basile ha sottolineato come “prima del 2018 il piano triennale delle opere pubbliche fosse spesso considerato come un contenitore di interventi non realmente attuabili, quasi sinonimo di libro dei sogni”, evidenziando invece il cambio di metodo che ha portato alla costruzione di strumenti di programmazione come Pgtu, Pums e Pudm, capaci di mettere a sistema mobilità, urbanistica e sviluppo territoriale. “Una città che cambia – ha aggiunto – non può farlo in modo asettico, ma attraverso una visione complessiva che tenga insieme tutti gli interventi quali asset del medesimo percorso di crescita urbana e sociale”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana: investimenti per oltre 45 milioni di euroIntanto sale il conto legato all’intervento di rifunzionalizzazione del Centro Civico che, ora, sfiora quota 6,8 milioni di euro Treviglio. Leggi anche: Strade e porfido, al via i cantieri dopo Pasqua: investimenti per oltre 1,5 milioni di euro