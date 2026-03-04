Bilancio e piano investimenti | demografia in crescita cantieri per 8,5 milioni e nuove opere in arrivo

Durante un incontro pubblico tenutosi martedì 3 presso la sede della Filarmonica Verdi di Scortichino, l’amministrazione comunale ha presentato il bilancio e il piano investimenti. La relazione ha evidenziato una crescita demografica e l’avvio di cantieri per un valore di 8,5 milioni di euro, con nuove opere in programma. La comunicazione ha sottolineato uno stato di salute complessivo del territorio.

All'incontro pubblico il sindaco fa il punto: dai futuri cantiere, passando per asfalti, telecamere e servizi medici nelle frazioni È una Bondeno in salute quella che viene descritta dall'amministrazione comunale, durante l'incontro pubblico svolto martedì 3 nella sede della Filarmonica Verdi di Scortichino. Inversione del calo demografico, crescita costante della ricchezza prodotta dal territorio, e opere pubbliche, sono alcuni dei temi affrontati dalla giunta, che si è soffermata lungamente anche sui servizi sanitari, con il cantiere da 8,5 milioni di Villa Borselli, e i servizi che saranno attuati al primo piano dell'ex Casa del Custode, dove troveranno sede i medici di famiglia.

