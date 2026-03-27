Pallamano definite le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione per gli Europei 2028

Le squadre che affronteranno l’Italia nelle qualificazioni per gli Europei di pallamano del 2028 sono Germania, Belgio e Slovacchia. Le partite di qualificazione si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, in preparazione alla fase finale che si terrà tra il 13 e il 30 gennaio 2028. La manifestazione continentale si svolgerà tra Portogallo, Svizzera e Spagna.

Saranno Germania, Belgio e Slovacchia le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei di pallamano, che si terrà dal 13 al 30 gennaio 2028 tra Portogallo, Svizzera e Spagna. Il sorteggio andato in scena ieri sera al Museu do Tesouro Real di Lisbona ha delineato il percorso che dovranno affrontare gli Azzurri verso la fase finale della rassegna continentale. La Nazionale italiana è stata inserita nel gruppo 7 con i vice-campioni olimpici in carica (e finalisti degli Europei 2026) della Germania, mentre dalla terza e quarta fascia di merito ha pescato due formazioni tutto sommato abbordabili come Belgio (già battuto nel secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025) e la Slovacchia (ultima partecipazione al torneo continentale che risale al 2022 da Paese ospitante). 🔗 Leggi su Oasport.it

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