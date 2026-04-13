Europei lotta 2026 gli iscritti dell’Italia | assenti Aurora Russo e Frank Chamizo

Dal 20 al 26 aprile si terranno in Albania i Campionati d’Europa di lotta 2026, il primo importante evento internazionale della stagione per gli atleti europei. Tra i partecipanti italiani, sono assenti due rappresentanti noti, Aurora Russo e Frank Chamizo. La competizione si svolge a Tirana e prevede la sfida tra i migliori lottatori del continente, con in palio medaglie e riconoscimenti.

Appuntamento da lunedì 20 a domenica 26 aprile in quel di Tirana per i Campionati d’Europa di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale della stagione con in palio le medaglie per gli atleti del Vecchio Continente. Sulle materassine della capitale albanese verranno assegnati nel complesso trenta titoli europei, distribuiti equamente tra stile libero, greco-romana e settore femminile. In base alle entry list provvisorie (che possono subire delle modifiche fino a tre giorni prima del sorteggio) della manifestazione risultano iscritti 13 lottatori italiani, ma ad oggi non figurano nell’elenco alcuni big del movimento tricolore come i medagliati olimpici Frank Chamizo e Abraham Conyedo oltre alla stella emergente della Nazionale femminile Aurora Russo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei lotta 2026, gli iscritti dell’Italia: assenti Aurora Russo e Frank Chamizo Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026: Maldini, Monna e Sollazzo guidano gli azzurriLa stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli... Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: confermato lo zoccolo duro di Samperi