Cannes79 | ‘Fjord’ riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovono

Durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival di Cannes si è svolta l’anteprima mondiale del film ‘Fjord’, che ha ricevuto una standing ovation di circa dieci minuti. Alla proiezione presenti attori come Sebastian Stan e Renate Reinsve, che si sono commossi durante la proiezione. L’evento si è tenuto al Grand Palais, attirando il pubblico e i media presenti in gran numero. La prima ha suscitato grande attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

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Al Grand Palais lunedì sera il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes è stato rapito da un’anteprima mondiale. Stiamo parlando di quella del film Fjord che vede protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. Critica e pubblico dedicano una grande ovazione alla pellicola mentre gli attori si commuovono fino alle lacrime. All’interno di un dramma familiare. Lunedì sera, il Festival di Cannes è stato conquistato da Fjord, la straziante saga familiare e legale di Cristian Mungiu, con protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. Una storia che ha conquistato pubblico e critica al Grand Palais. Ma di cosa parla il film? Una famiglia rumena dalle rigide convinzioni religiose emigra in un tranquillo villaggio norvegese, mentre la stretta delle norme sociali fa loro vivere un incubo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cannes79: ‘Fjord’ riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cannes79: ‘El Ser Querido’, con Javier Bardem, riceve 7 minuti di standing ovation Il film di mostri ‘Hope’ riceve una standing ovation di 6 minuti. I pipistrelli dominano CannesI pipistrelli dominano Cannes grazie alla grande ovazione che il pubblico della Costa Azzurra ha riservato al film di mostri Hope. Cannes79: 'Fjord' riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovonoAl Grand Palais lunedì sera il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes ... msn.com Fjord, Sebastian Stan è irriconoscibile nella prima immagine del nuovo film atteso a Cannes 2026Sebastian Stan è il protagonista di Fjord, film in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2026, e appare irriconoscibile nella prima immagine. Sebastian Stan è conosciuto soprattutto per ... comingsoon.it