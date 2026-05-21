Cannes | tra lotte queer e Resistenza il cinema sfida i tabù
A Cannes, il cinema affronta tematiche legate alle lotte queer e alla memoria della Resistenza, creando un collegamento tra le due vicende. Durante l'evento sono stati mostrati film e lavori che parlano di identità e diritti civili, mentre alcuni cartoni animati, come quello di Jim Queen, sono stati usati per criticare l'eterosessualità attraverso la satira. La manifestazione si presenta come un luogo in cui i confini tra arte e impegno sociale si sfumano, portando alla luce questioni spesso considerate tabù.
? Punti chiave Come si intrecciano le lotte queer con la memoria della Resistenza?. Quale satira utilizza il cartoon di Jim Queen per denunciare l'eterosessualità?. Perché la musica di Bruce Springsteen denuncia la discriminazione nell'AIDS?. Come cambierà la percezione del cinema internazionale dopo questa selezione?.? In Breve Ira Sachs dirige The Man I Love ambientato nella New York degli anni Ottanta.. Rami Malek interpreta un ruolo legato all'emergenza Aids nel film di Sachs.. Jim Queen propone una satira animata sulla comunità LGBTQ+ tramite un morbo.. Bruce Springsteen compone Streets of Philadelphia per denunciare la discriminazione anni Novanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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