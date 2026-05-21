Cannes | tra lotte queer e Resistenza il cinema sfida i tabù

A Cannes, il cinema affronta tematiche legate alle lotte queer e alla memoria della Resistenza, creando un collegamento tra le due vicende. Durante l'evento sono stati mostrati film e lavori che parlano di identità e diritti civili, mentre alcuni cartoni animati, come quello di Jim Queen, sono stati usati per criticare l'eterosessualità attraverso la satira. La manifestazione si presenta come un luogo in cui i confini tra arte e impegno sociale si sfumano, portando alla luce questioni spesso considerate tabù.

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