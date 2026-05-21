Cannes il red carpet brilla con Rami Malek e Roma Elastica

A Cannes, il red carpet si anima con la presenza di attori internazionali che accompagnano il cast del film Roma Elastica. Tra le celebrità in scena, si notano volti noti provenienti da diversi Paesi, pronti a sostenere la pellicola sul tappeto rosso. La manifestazione vede confrontarsi due stili distinti, stimolando un acceso dibattito tra i commentatori e i critici presenti. La partecipazione di queste figure di spicco e le loro scelte di stile sono al centro dell’attenzione dell’evento cinematografico.

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