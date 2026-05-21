Cannes Elodie sul tappeto rosso con un look da diva d’altri tempi

A Cannes, Elodie ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso indossando un abito che richiama lo stile delle dive di un’altra epoca. L’artista, reduce da un viaggio in Giappone con una compagna, ha scelto un look che ha attirato l’attenzione tra i presenti. La cantante si è mostrata elegante e sicura di sé, attirando gli sguardi dei fotografi e dei fan presenti alla manifestazione cinematografica. La sua presenza ha attirato l’interesse di chi segue le tendenze di moda e spettacolo.

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