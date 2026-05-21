Cannes Elodie sul tappeto rosso con un look da diva d’altri tempi

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes, Elodie ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso indossando un abito che richiama lo stile delle dive di un’altra epoca. L’artista, reduce da un viaggio in Giappone con una compagna, ha scelto un look che ha attirato l’attenzione tra i presenti. La cantante si è mostrata elegante e sicura di sé, attirando gli sguardi dei fotografi e dei fan presenti alla manifestazione cinematografica. La sua presenza ha attirato l’interesse di chi segue le tendenze di moda e spettacolo.

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(Adnkronos) – Elodie conquista la Croisette. Reduce da una vacanza in Giappone con la compagna Franceska Nuredini, la cantante ha sfilato sul red carpet de 'La bataille De Gaulle: L'age de fer' di Antonin Baudry, presentato Fuori concorso al 79esimo Festival di Cannes, dove ha partecipato in qualità di testimonial L’Oréal.  Per l’occasione ha scelto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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