Durante il Festival di Cannes, Chiara Ferragni ha presentato un nuovo stile di capelli per l’estate, caratterizzato da onde morbide che richiamano le dive di un tempo. La influencer ha condiviso sui social le istruzioni per ricreare questo look, che ha già attirato l’attenzione tra gli appassionati di moda e bellezza. Cannes, oltre a essere il teatro cinematografico, si conferma anche come punto di riferimento per le tendenze di stile e accessori di alta gamma.

Il Festival di Cannes non è mai solo una celebrazione della settima arte, ma si conferma ogni anno come uno dei palcoscenici più prestigiosi per la moda e l’alta gioielleria. Sulla celebre Montée des Marches, quest’anno la nostra Chiara Nazionale ha catturato l’attenzione dei fotografi sfoggiando un look che è un vero e proprio inno all’eleganza classica. Visualizza questo post su Instagram Avvolta in un abito scuro dalla profonda scollatura posteriore, impreziosito da ricami floreali tridimensionali, l’imprenditrice digitale ha scelto di completare il suo outfit con un capolavoro di hairstyling: le onde vintage. Una piega strutturata, voluminosa e incredibilmente lucida, pettinata lateralmente per incorniciare il viso ed esaltare i preziosi orecchini pendenti con smeraldi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes, Chiara Ferragni lancia l’hair trend dell’estate: onde morbide da diva d’altri tempi. Ecco come ricrearle

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