Elodie cambia look a Cannes 2026 | sul red carpet sfoggia il caschetto con le punte all'insù

Durante il Festival di Cannes 2026, Elodie ha fatto notizia per il suo nuovo look. La cantante è arrivata sul red carpet indossando un caschetto con le punte rivolte verso l’alto, un cambio di stile rispetto alle precedenti apparizioni. Ha partecipato alla prima del film La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer, mostrando un’immagine diversa e più audace rispetto al passato. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli ospiti e i fotografi presenti all’evento.

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