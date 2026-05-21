Durante il Festival di Cannes 2026, l’ex calciatore francese ha commentato positivamente il documentario sulla propria vita, definendolo “fantastico”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il regista David Tryhorn, che ha espresso gratitudine per il lavoro svolto, riconoscendo la qualità del risultato. Cantona ha condiviso alcune impressioni sulla produzione, senza entrare in dettagli specifici sulla narrazione o sui contenuti trattati nel film. La presentazione ha attirato l’attenzione dei presenti all’evento.

“È stato fantastico”. Racconta così la realizzazione del documentario sulla sua vita l’ ex calciatore francese Eric Cantona, insieme al regista David Tryhorn, che ringrazia: “Hai fatto un lavoro bellissimo, grazie”. La stella del Manchester United, che ha appeso le scarpette al chiodo a soli 30 anni per poi dedicarsi al cinema, è a Cannes per presentare il documentario al Festival del Cinema 2026. “Quando è arrivato in Inghilterra all’inizio degli anni ’60 era come una figura aliena”, dice di lui Tryhorn. E per il suo ex allenatore ai Red Devils, Alex Ferguson, Cantona riserva parole di grande riconoscenza: “Ferguson è il tipo di persona che sa gestire qualsiasi tipo di personalità, mi ha aiutato moltissimo a esprimermi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannes 2026, Cantona parla del documentario sulla sua vita: "È stato fantastico"

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