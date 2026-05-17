Cannes Cantona parla del documentario sulla sua vita | E' stato emozionante

Al festival di Cannes è stato presentato un documentario dedicato a Eric Cantona, realizzato dai registi David Tryhorn e Ben Nicholas. L’ex calciatore francese, noto anche per il suo stile fuori dal campo, ha commentato l’esperienza, definendola “emozionante”. La pellicola ripercorre la sua carriera sportiva e gli aspetti della sua vita personale, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura pubblica e privata di Cantona. La proiezione ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa presente alla manifestazione.

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