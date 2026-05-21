Cannes 2026 benvenuti nella suite delle meraviglie di Dior

Da vanityfair.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quest’anno la destinazione beauty per eccellenza all’Hotel Majestic sulla Croisette ha cambiato totalmente stile, come abbiamo scoperto nella visita esclusiva a questo quartier generale della bellezza. Per questa 79° edizione dell’appuntamento cinematografico per eccellenza gli ospiti vengono accolti in un ambiente rilassato dai toni del bianco e dell’azzurro cielo, che richiamano il motivo Dior Masquerade. La Maison parigina conquista con classe, come una carezza-cartolina dalla Costa Azzurra che coccola i divi hollywoodiani e non. Gli spazi, che si affacciano su svariati balconi fronte mare, sono un rimando alla nuova collezione Riviera, con i Summer look beauty ricreati dai make-up artist Dior. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cannes 2026 benvenuti nella suite delle meraviglie di dior
© Vanityfair.it - Cannes 2026, benvenuti nella suite delle meraviglie di Dior
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cannes 2026 Film Festival Preview

Video Cannes 2026 Film Festival Preview

Sullo stesso argomento

Benvenuti nella Dior Suite al Festival di Cannes 2026C’è uno spazio di bellezza tra i red carpet e i photocall del Festival di Cannes 2026.

Vittoria Ferragni nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie: quando e dove provare l’esperienzaIeri Chiara Ferragni ha mostrato la figlia Vittoria all'interno di una meravigliosa suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie: dove si trova la...

cannes 2026 benvenuti nellaCannes 2026, benvenuti nella suite delle meraviglie di DiorIl paradiso beauty sulla Croisette fa rima con J.W. Anderson, che ha riscritto questo spazio con dettagli ricercati, tra sagome della Bella Epoque e divani a strisce. Vanity Fair l'ha visitato per voi ... vanityfair.it

cannes 2026 benvenuti nellaBenvenuti nella Dior Suite al Festival di Cannes 2026Entrate con noi nel luogo di bellezza e piacere, di intima tranquillità: la Dior Suite di Cannes 2026, a l'hotel Le Majestic. amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web