Quest’anno la destinazione beauty per eccellenza all’Hotel Majestic sulla Croisette ha cambiato totalmente stile, come abbiamo scoperto nella visita esclusiva a questo quartier generale della bellezza. Per questa 79° edizione dell’appuntamento cinematografico per eccellenza gli ospiti vengono accolti in un ambiente rilassato dai toni del bianco e dell’azzurro cielo, che richiamano il motivo Dior Masquerade. La Maison parigina conquista con classe, come una carezza-cartolina dalla Costa Azzurra che coccola i divi hollywoodiani e non. Gli spazi, che si affacciano su svariati balconi fronte mare, sono un rimando alla nuova collezione Riviera, con i Summer look beauty ricreati dai make-up artist Dior. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cannes 2026, benvenuti nella suite delle meraviglie di Dior

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