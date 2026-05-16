Benvenuti nella Dior Suite al Festival di Cannes 2026
Tra i momenti più attesi del Festival di Cannes 2026 si trova la Dior Suite, uno spazio riservato tra i red carpet e i photocall. È un ambiente dedicato alle celebrità, che possono prendersi una pausa lontano dalle luci e dai riflettori. La suite si distingue per la sua posizione e per l’atmosfera intima, offrendo un’area esclusiva all’interno dell’evento. Durante la manifestazione, sono state osservate varie personalità del mondo dello spettacolo che si sono recate nel luogo per rilassarsi e prepararsi prima di partecipare alle attività ufficiali.
C’è uno spazio di bellezza tra i red carpet e i photocall del Festival di Cannes 2026. Un luogo che invita celebrità internazionali a concedersi una pausa. Si tratta delle suite al sesto piano de Le Majestic: più precisamente della Dior Suite. 350 metri quadrati di intima tranquillità. L’hotel leggendario ospita un appuntamento imperdibile durante la kermesse cinematografica a cui, negli ultimi anni, hanno partecipato star famose. Da Natalie Portman a Charlize Theron, da Johnny Depp a Robert Pattinson. Tutti ambassador della Maison. E poi, Camille Cottin, Raphael Quenard, Mallory Wanecque, Juliette Armanet, Nicole Wallace e Carla Bruni. Benvenuti nella nuova Dior Suite di Cannes 2026. 🔗 Leggi su Amica.it
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