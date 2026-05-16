Benvenuti nella Dior Suite al Festival di Cannes 2026

Tra i momenti più attesi del Festival di Cannes 2026 si trova la Dior Suite, uno spazio riservato tra i red carpet e i photocall. È un ambiente dedicato alle celebrità, che possono prendersi una pausa lontano dalle luci e dai riflettori. La suite si distingue per la sua posizione e per l’atmosfera intima, offrendo un’area esclusiva all’interno dell’evento. Durante la manifestazione, sono state osservate varie personalità del mondo dello spettacolo che si sono recate nel luogo per rilassarsi e prepararsi prima di partecipare alle attività ufficiali.

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