Vittoria Ferragni nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie | quando e dove provare l'esperienza

Ieri, Chiara Ferragni ha condiviso sui social un momento in cui la figlia Vittoria si trovava all’interno di una suite decorata con il tema di Alice nel Paese delle Meraviglie. La stanza presentava dettagli ispirati al racconto, creando un ambiente suggestivo. La foto mostra la bambina seduta in una delle aree della stanza, con accessori e decorazioni che richiamano l’immaginario del celebre libro.

Ieri Chiara Ferragni ha mostrato la figlia Vittoria all'interno di una meravigliosa suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie: dove si trova la magica location ispirata alla fiaba di Lewis Carroll?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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