Canile più sostegno ai volontari Adozioni e struttura serve aiuto

Nel territorio si discute di un possibile aumento del supporto alle associazioni e ai volontari che si dedicano agli animali. La questione riguarda anche l’adeguamento della struttura del canile e le modalità di supporto alle adozioni. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ha ribadito l’intenzione di concentrare l’attenzione su queste realtà, evidenziando la volontà di migliorare le condizioni della struttura e sostenere concretamente le attività di volontariato legate agli animali.

Sulle richieste del territorio il candidato e capogruppo attuale in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni ha le idee chiare e le riassume così "massima attenzione alle associazioni animaliste e non che si occupano di volontariato verso gli animali con l’ammodernamento del canile. Abbiamo il canile al Lido degli Estensi con circa venticinque box in grado di ospitare due cani ognuno - prosegue l’esponente di FdI - cosa c’è di più bello che anziché comprare cani di razza costosi d’andare al canile e scegliere uno di quei fedeli amici dell’uomo che vi ricompenseranno donandovi tantissimo amore gratuitamente. Tuttavia il mio non vuol essere solo un appello alla sensibilità delle persone per queste adozioni, come credo d’aver fatto coerentemente adottando un cane frutto dell’incrocio con una Pastore Maremmano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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