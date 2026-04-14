Sostegno a chi sta accanto ai più fragili | al via il nuovo percorso di aiuto psicologico
A Cesena è iniziato un nuovo percorso di assistenza psicologica rivolto ai familiari che si occupano di persone in condizioni di non autosufficienza. Il progetto mira a offrire sostegno a chi si prende cura di familiari fragili, con incontri organizzati presso una struttura dedicata. L’obiettivo è aiutare chi si trova ad affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione di situazioni di vulnerabilità.
E’ in partenza a Cesena un percorso di supporto psicologico rivolto a familiari che si prendono cura di una persona in condizioni di non autosufficienza. L’intervento si articola in incontri di gruppo, impostati sul modello della Ruota comunitaria di Barreto, un approccio utilizzato per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Un aiuto concreto a chi si occupa delle persone più fragili: l’impegno della Fondazione Istituti EducativiUno degli scopi fondamentali della Fondazione Istituti Educativi è sostenere attivamente tutti quei progetti che pongono al centro il benessere delle...
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