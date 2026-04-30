Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di interrompere la collaborazione con i volontari del canile di Mortara, negando loro la possibilità di stipulare una nuova convenzione. Dal 2017, l’associazione Dacci Una Zampa Ets si è occupata di circa 306 adozioni di cani provenienti dal rifugio, senza più poter continuare in questa attività. La decisione ha suscitato reazioni tra chi si occupa quotidianamente di tutelare gli animali.

? Cosa sapere Il Comune di Reggio Calabria nega la convenzione ai volontari del canile di Mortara.. L'associazione Dacci Una Zampa Ets ha gestito 306 adozioni dal 2017 a oggi.. Il Comune di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di convenzione dell’associazione Dacci Una Zampa Ets, definendo la loro presenza presso il canile di Mortara come priva di titolo e irregolare. La tensione tra l’amministrazione comunale e i volontari della Dacci Una Zampa Ets è esplosa ufficialmente con una nota del settore ambiente che mette in dubbio la legittimità dell’operato dell’associazione. Al centro dello scontro c’è la gestione della struttura di Mortara, dove i volontari sostengono di operare da un decennio con autorizzazioni specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canile di Mortara: il Comune blocca i volontari dopo 306 adozioni

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