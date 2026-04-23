Affronto a Pd e M5S la Giunta va avanti senza di loro | pronta la ‘ricetta’ della sindaca per uscire dalla crisi

Nelle ultime ore si sono intensificati i segnali di tensione tra la Giunta comunale e i gruppi politici del Pd e del M5S, che pare abbiano deciso di proseguire senza il loro apporto. La sindaca ha annunciato di aver predisposto una strategia per superare la crisi politica, mentre sui social è stato pubblicato un messaggio che indica una rottura definitiva. La situazione si fa sempre più complessa e suscita molte attese tra gli osservatori.

Tira aria di guerra a Palazzo di Città. A confermarlo è il solito post sibillino del Cinquestelle Giovanni Quarato comparso sui social nelle ultime ore: “Game over!”. E a svelare l’arcano sono le ultime delibere di Giunta. Gli assessori in quota Pd e M5S non si sono presentati. Erano assenti la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Episcopo pronta a cambi in Giunta, ma prima c’è il Bilancio: De Sabato spiazza tutti, Pd e M5S sorridono

Maggioranza sull’orlo della crisi: strappo tra la sindaca e il PdSi mettono male le cose a Palazzo di Città e l’arte di procrastinare rischia di mandare in frantumi la maggioranza.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tassa della salute, la discussione in Regione rischia di saltare. Pd: Chiederemo di anticiparla; Pd Teramo: programma e giunta siano al servizio dei cittadini; D’Alberto ha azzerato e adesso è pronto ad affrontare le pressioni dei partiti; Rimpasto nella giunta Del Rosso. Zucconi diventerà vicesindaco. Sulle deleghe è ancora rebus.

Manfredi rischia di scassare il Pd pur di nominare Puca in GiuntaAncora stallo tra il Pd e Manfredi sui nuovi nomi per la giunta di Napoli. In rialzo Valerio Di Pietro, spunta Carlo Puca. stylo24.it

Amata a giudizio per corruzione: vacilla il posto in giunta, Pd e M5S vanno all'attaccoRinviata a giudizio per corruzione, Elvira Amata si appresta anche a uscire dalla giunta. Da mesi il quartier generale di Fratelli d'Italia metteva la mani ... gds.it

La prossima settimana il consigliere federale Rösti si sottoporrà a un’operazione urgente alla schiena: «Lo affronto ora per poter tornare a lavorare a pieno ritmo per il mio Dipartimento e per la .» La direzione del Dipartimento è pienamente garantita. uvek. x.com

Marita Langella. . Un estratto della seconda puntata di Quasar su Raidue in cui affronto il tema della biorobotica applicata all’intelligenza artificiale. - facebook.com facebook