Spoleto betoniera in bilico sul ciglio dei binari | soccorsi sul posto

A Spoleto, una betoniera si trova in bilico sul ciglio dei binari, con i soccorsi intervenuti sul posto. Le forze di emergenza sono arrivate rapidamente per mettere in sicurezza l’area e tentare di evitare il crollo. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del cedimento del terreno, che si è verificato mentre la betoniera era in fase di scarico del calcestruzzo.

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