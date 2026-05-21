CANALE 5 BLINDA IL GFVIP DI ILARY BLASI E SI PREPARA AL TRITTICO DI REALITY 2026-2027

Da bubinoblog 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Ottimi ascolti, su Canale 5, per la finale di “ Grande Fratello Vip ” condotto da Ilary Blasi”. Inizia così la nota ufficiale Mediaset che blinda reality e conduttrice per la prossima stagione tv. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, segna il miglior risultato stagionale con  2.444.000  spettatori totali e il  23.13 % di share. Benissimo anche i risultati digital: quest’edizione di Grande Fratello, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini, ha totalizzato quasi  2 miliardi  (1.968.444.906) di video views su tutti i social network e  6.6   milioni (6.612.638) di visualizzazioni live a settimana su Mediaset Infinity. Inoltre, nel mese di aprile il programma è in pole position tra i programmi più attivi sui social di aprile, sia nella classifica delle visualizzazioni video, sia nella classifica delle interazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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