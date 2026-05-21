canale 5 blinda il gfvip di ilary blasi e si prepara al trittico di reality 2026 2027

“Ottimi ascolti, su Canale 5, per la finale di “ Grande Fratello Vip ” condotto da Ilary Blasi”. Inizia così la nota ufficiale Mediaset che blinda reality e conduttrice per la prossima stagione tv. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, segna il miglior risultato stagionale con 2.444.000 spettatori totali e il 23.13 % di share. Benissimo anche i risultati digital: quest’edizione di Grande Fratello, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini, ha totalizzato quasi 2 miliardi (1.968.444.906) di video views su tutti i social network e 6.6 milioni (6.612.638) di visualizzazioni live a settimana su Mediaset Infinity. Inoltre, nel mese di aprile il programma è in pole position tra i programmi più attivi sui social di aprile, sia nella classifica delle visualizzazioni video, sia nella classifica delle interazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Ilary Blasi si prepara al debutto del Grande Fratello Vip 2026

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