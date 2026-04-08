Grande Fratello Vip si allunga | spostata la finale del reality di Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, avrà una finale spostata rispetto alla programmazione originale. Dopo settimane in cui si era vociferato di una chiusura anticipata a causa degli ascolti, la decisione di Mediaset è di prolungare il reality e rinviare la conclusione. La variazione riguarda quindi la data prevista per il termine del programma.

Mediaset cambia idea, allungando il Grande Fratello Vip. Se nelle scorse settimane si era parlato spesso di una chiusura anticipata, complici gli ascolti non proprio esaltanti, ma verità sarebbe un'altra. L'azienda del Biscione infatti avrebbe deciso di prolungare il reality. Il Grande Fratello Vip si allunga Secondo quanto riportato da Leggo, Mediaset avrebbe deciso di prolungare di una settimana il Grande Fratello Vip. La trasmissione dunque durerà più del previsto, terminando il 5 maggio, quando andrà in scena la finale dello show. La scelta sarebbe legata a un elemento essenziale: i dati d'ascolto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip si allunga: spostata la finale del reality di Ilary Blasi Grande Fratello Vip, Ilary Blasi torna alla guida del reality: Buonamici e Lucarelli opinionisteLa televisione italiana continua a puntare su uno dei suoi formati più longevi e capaci di reinventarsi stagione dopo stagione. Grande Fratello Vip 2026, Mediaset sotto pressione: Ilary Blasi e il futuro del realityLo scorso 17 marzo 2026 è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla guida del reality show. Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Al via con la sesta puntata di Grande Fratello VIP Video; Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello VIP: Giorno 20, Italia 1 ore 19:00 Video. Grande Fratello VIP: cosa è successo nella settima puntataNella puntata del 7 aprile di Grande Fratello VIP: tensioni alle stelle, nuovi intrecci sentimentali, sorprese emozionanti e un’eliminazione decisiva all'interno della Casa ... grandefratello.mediaset.it Anticipazioni Grande Fratello Vip: polemiche, sondaggi e cosa vedremo staseraOggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: il caso ascolti, nomination ed eliminato ... libero.it Siamo quasi al giro di boa di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook